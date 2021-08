Američanov ni pametno jeziti

V nadaljevanju preberite:

Na prvi pogled se zdi, da je neliberalno »nagajanje« Madžarske in Poljske, ki draži Bruselj, spleteno po istem vzorcu in skorajda usklajeno. Tudi vladajoča stranka na Poljskem ne skriva, da je njen velik vzor madžarski model »neliberalne« demokracije, zato so v Varšavi uspešno posnemali metode, ki jih je Budimpešta uporabila za ukrotitev vseh nepokornih: od sodnikov do novinarjev. Prav tako v obeh državah oblasti uporabljajo sorodne populistične prijeme, s podobnih »nemeščanskih« slojev, ki ostajajo njihovi zvesti volivci.



Veliko je podobnosti, a obstaja tudi vsaj ena, ne tako nepomembna razlika med »režimoma«.