Evropska unija je na razpotju. Z umikom ZDA z mesta svetovnega policaja in s padcem čezatlantskega zavezništva se bo morala hitro postaviti na lastne noge. Če so doslej ZDA bdele nad varnostjo in mirom v Evropi, bo to po novem morala zagotavljati EU sama. Hitro se bo pokazalo, ali so glavne evropske protagonistke sposobne takšnega sodelovanja, ali pa se približujemo koncu unikatnega obdobja miru zadnjih skoraj 80 let.