Trumpov nepričakovani napad na Evropo

Ko je Donald Trump novembra lani zmagal na ameriških predsedniških volitvah, so evropske elite očitno mislile, da bodo ZDA postale nekoliko bolj izolacionistične in nacionalistične, sicer pa da bo prevladala kontinuiteta. Trump bi sicer zahteval, da Evropa plačuje več za svojo obrambo, vendar bi Nato – in s tem ključno ameriško varnostno jamstvo za Evropo – preživel.

V kako veliki zmoti so bile evropske elite? Kakšne spremembe sveta nas verjetno čakajo?