Varčna gospodinja se bo oborožila

Kar ni uspelo kanclerju Olafu Scholzu, bo, kot vse kaže, uspelo bodočemu kanclerju Friedrichu Merzu. Seveda pod vtisom zadnjih do Evrope sovražnih potez ameriškega predsednika Donalda Trumpa. In to je, povečati možnosti zadolževanja države za okrepitev obrambe in vlaganja v infrastrukturo. V igri je kar okoli 900 milijard evrov dodatnih sredstev v prihodnjih desetih letih. O predlogu sprememb ustave na to temo bodo poslanci odločali na izrednem zasedanju čez slabih 14 dni.