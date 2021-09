Bančni razlaščenci in njihova pravica

V nadaljevanju preberite še:

Več kot sto tisoč razlaščenih vlagateljev je po skoraj osmih letih iskanja pravice zaradi izbrisa njihovih naložb v podrejene obveznice in delnice bank dočakalo še eno sodno stopničko. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je namreč ta teden na podlagi primerov sedmih tožnikov razglasilo, da je bila bančnim razlaščencem z izbrisom kratena pravica do mirnega uživanja premoženja, za kar jim pripada odškodnina za duševne bolečine. Poleg tega je naši državi naložilo, da naj razlaščencem »brez dodatnih zamud« zagotovi bodisi učinkovito pravno sredstvo za izpodbijanje odločb Banke Slovenije, ki so bile podlaga za razlastitev, bodisi za uveljavljanje odškodnin za izgubljeno naložbo. Sam ESČP namreč ni presojal, ali je bila skoraj milijardo evrov težka razlastitev upravičena ali ne. To žogico je prepustil državi Sloveniji.