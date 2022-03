Besni vojna in pustošila bo lakota

V nadaljevanju preberite:

Med vsemi tragičnimi novicami, ki jih pošiljajo iz Ukrajine, so tudi pričevanja, kako ljudje, ujeti v Mariupolju, denimo, ne umirajo le zaradi ruskih šrapnelov in strelov, ampak prav tako od lakote. Si je mogoče predstavljati, kako grozljivo je trpljenje do konca izstradanega človeka? Si je možno zamisliti, kakšna kolektivna občutja se ob tem morda porajajo, če vemo, kaj v ukrajinski zavesti pomeni gladomor?

Ne, ne moremo se vživeti, niti približno. A ob vse pogostejših svarilih pred globalno prehransko krizo, ponekod kar lakoto se nam gotovo lahko začne svetlikati, da je zaradi morije v Ukrajini svet ekonomsko že zabredel, kot komu uide, v totalno vojno.