Bitka za neobstoječo politično sredino

LMŠ se želi jutri na kongresu profilirati kot sredinsko razvojno-liberalna stranka s pogledom v prihodnost. Nova Slovenija, s katero se LMŠ kategorično ne želi povolilno povezovati, se hoče prav tako profilirati kot sredinska stranka, ki zagovarja krščanske in osamosvojitvene vrednote ter pripadnost evropski ideji. Antagonizem med LMŠ, ki je najbolj antijanšistično usmerjena stranka opozicije, in NSi, ki po lastnih besedah že zdaj izvaja sredinsko politiko v Janševi vladi, kaže, da je sredina v zelo polarizirani družbi in politiki neobstoječi prostor.