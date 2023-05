Bralna pismenost državljanskega avditorija

V komentarju lahko preberete:

Problem bralne pismenosti med otročadjo je eden od neštetih problemov te skupnosti. Čez poldrugo desetletje bo generacija otrok, ki bere slabše od prejšnjih generacij, trkala na vrata služb. V poldrugem desetletju bo morala ta skupnost odgovoriti na energetska vprašanja. Vprašanja varnosti. Vprašanja umeščenosti v svet. Vprašanja podnebja. Hrane. Zdravstva in zdravja. Neenakosti in razvojnih modelov. Pokojninskega sistema in davčne politike. Prometa in prostora. Korupcije in zlorab državnega aparata. Inflacije in državnega dolga. Katalog problemov je fantastično dolg. Ne. V resnici bo treba na našteta in številna druga vprašanja odgovoriti prej. Leta 2038 bo prepozno.