Brez mehke moči ni trde moči

Izida vojaške avanture v Afganistanu ni moč predstaviti drugače kot poraz, je v pogovoru za Delo povedal upokojeni ameriški general. Poražena je tudi Slovenija, razloga za veselje ob tem nima nihče. Le Levica lahko vladi ponovi: »Smo vam rekli.«Afganistanska klofuta nas je opozorila, da varnostnih izzivov zlepa ne bo zmanjkalo, težje se bomo skrivali za velikim bratom z druge strani Atlantika. Tudi zato je bilo v preteklih dneh večkrat slišati besedne zveze, kot so evropske obrambne sile, trda moč in strateška avtonomija. O trdi moči in povezovanju Evrope na obrambnem področju glasno govorijo tudi suverenisti, torej tisti, ki jim močna Evropska unija ni všeč, evropska sredstva v proračunu pa jih ne motijo, hkrati se brez sramu bratijo z režimi na Kitajskem in v Rusiji. Toliko o resnosti teh besed.Suverenisti pa imajo prav, ko dvomijo o učinkovitosti odločevalskega procesa v EU, kar dokazuje tudi evropska bojna skupina, ki jo sicer imamo, a je nismo uporabili in nihče tudi ne ve, kako bi jo ob sedanjem načinu odločanja sploh uporabili, če bi bilo treba. Bojna skupina je le majhen korak k oblikovanju skupne evropske vojske. Zgolj dejstvo, da imajo vse vojske zelo nacionalen značaj, je lahko velika težava pri vzpostavljanju skupnih enot že na povsem operativni ravni.Druga temeljna ovira na poti do evropskih obrambnih sil je pomanjkanje virov. Evropejci varnost razumemo kot samoumevno dobrino, vojsko in varnost nasploh smo desetletja videli kot področje, na katerem je mogoče kaj prihraniti. V takšnih razmerah je bilo najudobneje sesti na vlak, imenovan zveza Nato, in se peljati, ne da bi plačali vozovnico, opozarja obramboslovecŽivljenje v evropskih državah tehta relativno več kot v drugih vojaških silah. Vsak varnostni incident na oddaljenih misijah sproži v EU pravo politično krizo. Kako bi padale glave političnih voditeljev, ko bi s katerega od oddaljenih bojišč domov pripeljali krste, polne evropskih vojakov, si je težko zamisliti. Naj se to nikoli ne zgodi. Črni scenarij upoštevajmo vsakič, ko bomo kam pošiljali svoje vojake. Življenj jim ne bo obranila trda moč orožja, temveč mehka moč modrih odločevalcev.