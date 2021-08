Čisto okolje za pokojnine

V nadaljevanju preberite:

Po zadnjih podatkih Banke Slovenije je na bančnih računih več kot 23 milijard evrov vlog gospodinjstev, ki varčevalcem ne prinašajo donosa, bankam pa v sedanjih razmerah te vloge povzročajo težave. Res je, da za gospodinjstva in posameznike državne obveznice niso in večinoma tudi ne bodo zanimive. In prav tu imajo svojo vlogo institucionalni vlagatelji, ki gospodinjstvom lahko omogočijo njim prilagojene načine varčevanja. To so predvsem dolgoročni načini varčevanja, kot so sheme pokojninskih varčevalnih načrtov, zdravstvena in življenjska zavarovanja.



Težava je zdaj tudi to, da je velik del slovenskih institucionalnih vlagateljev posredno ali neposredno v pretežni državni lasti.