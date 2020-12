Deset let arabskih revolucij in kontrarevolucij

Na ulicah arabskih mest – od Tunisa do Kaira, od Bengazija do Homsa, od Sane do Maname – se je pred desetimi leti zdelo, da je mogoče vse. Čisto vse.



In tako je v naslednjih letih tudi bilo. V arabskem svetu se je v zadnjem desetletju zgodilo vse. Čisto vse.



Samozažig tunizijskega prodajalca zelenjave Mohameda Buazizija, ki ni zdržal pritiska birokratov, korupcije in vladavine negativne selekcije, je v naslednjih mesecih sprožil verigo zgodovinskih, usodnih dogodkov.