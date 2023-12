Dogovor na Cop28 – uresničitev sanj fosilne industrije

V nadaljevanju preberite:

Pacient pride k zdravniku in ga prosi za zdravilo za svojo bolezen. Zdravnik mu namesto zdravila na skrivaj predpiše placebo in mu zagotovi, da bo ob rednem jemanju ozdravel. A pacientu se kljub upoštevanju navodil zdravje slabša in na koncu umre. Prispodoba ponazarja dogovor, ki je bil sprejet prejšnji teden na podnebni konferenci Združenih narodov v Dubaju (Cop28), in države poziva, naj pripomorejo k »odmiku od uporabe fosilnih goriv v energetskih sistemih«. Pacient je svetovno prebivalstvo, ki se vse pogosteje spopada z vse hujšimi posledicami podnebnih sprememb, zdravnik pa politični predstavniki držav, ki jih je v nekaterih primerih težko ločiti od lobistov fosilne industrije.

Razplet Cop28, od katerega se je zahteval dogovor o čim hitrejši odpravi fosilnih goriv, prinesel pa je ohlapen dogovor o odmiku od teh, predstavlja uresničitev sanj fosilne industrije – videti je kot napredek, čeprav to ni.