Dokazovanje ministrstva za zmagovalce

Na današnji dan pred dvema letoma je umrl Marko Elsner, legendarni nogometaš Olimpije in Crvene zvezde, jugoslovanski reprezentant in nosilec olimpijske kolajne z iger v Los Angelesu 1984. Če bi bil z nami, se ne bi mogel izogniti debati o novem ministrstvu, ki je šport združil z gospodarstvom in turizmom. Mare bi, kot vselej, govoril z optimizmom, videl bi novo perspektivo slovenskega športa, čeprav je vedno bežal od politike in tovrstnih debat. Podobno kot številne volivke in volivci s športnim DNK.

Mar športna srenja lahko z optimizmom spremlja umestitev športa na novo ministrstvo?