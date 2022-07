Doraslost vlogi politika

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič bo v petek podpisala ukaz o razpisu predsedniških in lokalnih volitev. Ko bo jeseni pred nami odločanje, koga obkrožiti, velja razmisliti, koliko so lokalni šerifi in stranke ter liste, ki jih podpirajo, dejansko naredili za tiste, ki jih nagovarjajo pred volitvami, po katerih praviloma na plan pridejo drugi, parcialni interesi.

Pred jesenskimi volitvami velja pozorno spremljati ravnanje politikov pri sprejemanju protidraginjskih ukrepov.

Vse vlade do zdaj so padle na izpitu strankarskega kadrovanja, spodrsnilo jim je tudi zaradi nezmožnosti nadaljevanja projektov predhodnikov. Če bi bil slovenski politični eliti v preteklih desetletjih resnično mar interes ljudi, se v prihodnjih dneh v slovenski Istri ne bi bilo treba ukvarjati z vprašanji, kako splakniti stranišče, ali vodo, ki bo čez nekaj ur pritekla iz pip, prekuhati ali ne, ali družinski proračun morda manj bremeni plastenka iz trgovine.

V slovenski Istri so bile redukcije vode nazadnje leta 1987, grozile so še v letih 2003 in 2012. Vprašanje dodatnega vodnega vira torej ni novo, kot ni nova nujnost po ureditvi vodnih zajetij, ki bi kmetovalcem pomagala blažiti sušo.

Ko je suša, rado zagori. Veliki požar na Krasu so v teh dneh pomagali gasiti tudi s hrvaškim canadairom, letalom, ki je v Tržaškem zalivu naenkrat zajelo šest tisoč litrov vode. Slovenija takšnega letala nima, ni ga niti naročila, je pa naročila vojaško transportno letalo, za katero ni čisto jasno, kaj bo prevažalo ter kdaj oziroma ali sploh dovolj pogosto, da bi to večdesetmilijonsko naložbo upravičili.

Slovenija nima sežigalnice komunalnega blata. Ima pa neodgovorneže, ki ga na črno odlagajo po slovenskih poljih in gozdovih. Nima niti ustrezno urejenega uničevanja drugih odpadkov. Nima še marsičesa, kar bi morala imeti.

Politični vrh bo jutri sedel za skupno mizo, za katero bo naslovil vprašanja draginje. Ukrepi za blažitev energetske in živilske draginje ne smejo biti ne Golobovi ne Janševi, saj nas draginja vse prizadene enako, ne glede na ideološko ali politično opredelitev. Pred jesenskimi volitvami zato velja najprej pozorno spremljati, kdo v politiki je svoji vlogi dorasel in kako je to pokazal pri sprejemanju protidraginjskih ukrepov.