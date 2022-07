Drugače je treba zaživeti zdaj, ne enkrat potem

V nadaljevanju preberite:

Vedno znova se čudimo, kako neznosno vroče je, in vendar nam planet že več desetletij dopoveduje, da so podnebne spremembe resna problematika. Kako strahotna bo morala biti kataklizma, da bodo odločevalci spremenili pravila kolektivne igre in bo v Franciji tudi macronizem dojel, da ekološko prokrastiniranje ne vodi drugam kot v večno pogubo? Predsednik Emmanuel Macron je pred leti pomenljivo okrcal ameriškega kolega Donalda Trumpa: Make our planet great again, zdaj pa prav tako njemu težko kdo verjame, da je večji ekolog kot eko demagog. Po junijski anketi inštituta Elabe za Les Echos kar dve tretjini Francozov dvomita o Macronovih okoljskih prizadevanjih.

Kakor še marsikje na stari celini tudi v Franciji te dni podirajo temperaturne rekorde. Vročinski val se počasi pomika z zahoda na vzhod, v bretonskem Brestu, denimo, so v ponedeljek izmerili več kot 39 stopinj Celzija. Kdor je pred desetletji spoznal Bretanjo, ve, kako sveža so bila včasih tamkajšnja poletja.