Trumpova mirovna pogajanja: kakšna klofuta Evropi!

Če bi morali z eno besedno zvezo opisati letošnjo varnostno konferenco v Münchnu, bi lahko zapisali – hladen atlantski tuš. Predstavniki administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa so evropske voditelje s svojimi nastopi dobesedno šokirali in ujeli nepripravljene. Potem ko je ameriški podpredsednik J. D. Vance natrosil laži in polresnice ter nemške stranke pozval k sodelovanju s skrajno desno Alternativo za Nemčijo, je za dodaten šok poskrbel še posebni Trumpov odposlanec Keith Kellog, ki je evropskim voditeljem dal vedeti, da jih ne bo za pogajalsko mizo, ko bo šlo za mir v Ukrajini.