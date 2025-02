Stroka podpira uporabo za učenje, a tega ni

Skoraj ne mine posvet o slovenskem šolstvu, ko ne bi poslušali, kakšne težave imajo v šolah zaradi pametnih telefonov, seveda izključno zaradi napačne uporabe tehnologije. A tudi ravnatelji in učitelji niso enotni, ali naj zakonsko omejijo uporabo zasebnih pametnih telefonov v šolah ali ne. Si pa vsi želijo, da bi učenci tehnologijo uporabljali za učenje.

Z ministrstva za vzgojo in izobraževanje so odgovorili, da načrtujejo »spremembe, ki bi na sistemski ravni definirale pravico in način uporabe pametnih telefonov v šolah. Šole lahko to opredelijo avtonomno, z internimi pravili šolskega reda.« To večina šol tudi počne, a je izvedba zelo različna. Na nekaterih šolah večjih težav ni, na drugih otroci snemajo učitelje in jim naredijo lažne profile na družbenih omrežjih. S pametnimi urami snemajo spraševanja, kot nam je povedal profesor, pridejo pisat test s slušalko v ušesu in pišejo po »nareku« tistega, ki zna.

Kaj svetujejo šolam v takih primerih, smo v četrtek vprašali tudi na Zavod RS za šolstvo, a so nam odgovorili, da nam odgovorov ne morejo tako hitro pripraviti.

Za znanje

Predsednica združenja ravnateljev in ravnateljica OŠ Danile Kumar Mojca Mihelič je dejala, da podpira omejitev uporabe zasebnih pametnih telefonov v šolah: »To ni primerno za otroke do 14. leta, kar je znanstveno dokazano. Podpiramo pa uporabo za namene učenja, da se naučijo varne uporabe spleta, pametne uporabe virov …« Tudi v predlogih novih učnih načrtov je omenjena uporaba mobilnih naprav, a na odgovor zavoda za šolstvo, ali to pomeni, da bo mobilni telefon postal obvezen pripomoček v šoli in kdo naj ga v tem primeru kupi, še čakamo.

Da je treba to znanje okrepiti, je dokazala zadnja mednarodna raziskava računalniške in informacijske pismenosti ICILS. Padec znanja v primerjavi z dosežki leta 2013 je bil velik. Cilja Evropske unije, da bi bil delež učencev z nizkimi dosežki do leta 2030 manjši od 15 odstotkov, ni dosegla še nobena država, a Slovenija je med najbolj oddaljenimi, saj je takih osmošolcev 51 odstotkov. Nacionalna koordinatorica raziskave dr. Eva M. Klemenčič s Pedagoškega inštituta je dejala, da je padec ni presenetil: »Po letu 2013 se računalniški in informacijski pismenosti na sistemski ravni v Sloveniji ni namenjalo (veliko) pozornosti, vsaj do nedavnega ne.«

Raziskava je pokazala, da samo 11 odstotkov slovenskih osmošolcev uporablja IKT v šoli pri šolskem delu vsak dan, ker je najmanjši odstotek med vsemi državami v raziskavi, kjer je povprečje 33 odstotkov. Po drugi strani pa slovenski otroci zunaj šole vse dni v tednu uporabljajo računalnik za druge namene več od povprečja.

Predmet?

Raziskovalka meni, da samostojni predmet vsega ne more rešiti, čeprav bi bil dobrodošel, če bi le zagotovili dovolj učiteljev in vso infrastrukturo, a je to za zdaj preoptimistično. Eva M. Klemenčič poudarja, da je nujno, da so te vsebine tudi pri drugih predmetih: »Sicer je to tako, kot če bi zahtevali le od učiteljev slovenščine, da so oni izključno odgovorni za bralno pismenost. Z novimi učnimi načrti naj bi bilo to področje vključeno v vse predmete. A pomembno je, kako bo to zapisano in kaj se bo od (najprej) učiteljev zahtevalo. Če bomo samo zapisali, kot smo to že počeli z zapisom, da je pomembno kritično mišljenje, v smislu priporočila, je vprašanje, kako se bo to uresničevalo.«

Klemenčičeva pravi, da pomanjkanje teh znanj pomeni slabšo konkurenčnost, a to ni slabo le za družbo, ampak tudi čisto individualno, saj je pomemben del računalniške in informacijske pismenosti varna in etična uporaba sodobnih tehnologij. Resne posledice vidimo že zdaj, opozarja: »Pričakovati, da otroci ne bodo uporabljali teh tehnologij, je iluzorno. Že zdaj vemo, da so zelo slabi pri prepoznavanju varnosti na spletu in verodostojnih informacij. Tehnološki napredek v družbi je precej hiter, naši učenci pa pri osnovni uporabi digitalnih tehnologij zaostajajo. Učenci poročajo, da so se malodane vsega naučili sami, zunaj šole, kot kažejo rezultati, pa so se tega naučili slabo oziroma se niso naučili, le mislijo, da obvladajo.«