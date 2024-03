Ne škoduj!

V nadaljevanju preberite:

Konec leta 2013 je največja ženska organizacija na Poljskem Kongres Kobiet papežu poslala zaskrbljeno pismo, v katerem so ga opozorile, da poljska Katoliška cerkev vse glasneje opozarja na nekakšno »teorijo spola«, ki naj bi ogrožala Poljake in njihove otroke. »To noro sovraštvo,« so zapisale, »ki je v resnici sovraštvo do žensk in egalitarnih idealov (…), povzroča strah, ki zastruplja duše ljudi in uničuje državljansko razpravo.« Zaradi tega, so trdile, se ljudje bojijo govoriti o »nediskriminaciji in enakosti, čeprav gre v osnovi za krščanske ideale.« V ozadju pisma je bilo prepričanje, da cerkveni veljaki zgolj napačno razumejo koncept »družbenega spola«, kot ga družboslovje pozna že desetletja.