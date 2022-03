Igra, ki jo bo odigrala nacionalka

Ankete ne izmerijo enako javnega razpoloženja in ni se mogoče znebiti vtisa, da se nekatere uporabljajo tudi za poskuse vplivanja na volilno telo. Zlasti na njegov sredinski in izrazito fluidni del. Če bodo ankete krepile odločitve za taktično glasovanje, se bodo glasovi prelili k največjim strankam, kar prinaša nevarnost izpada iz igre za prestop parlamentarnega praga strankam z nižjo javnomnenjsko podporo in strankam brez trdnega volilnega jedra.

Za zmago, zdaj je že jasno, se bosta spopadla Janez Janša in Robert Golob. Za to, kakšno vlado bomo dobili po 24. aprilu, pa bo odločilno, katere manjše stranke bodo prišle v državni zbor in kdo bo predsedniku države, ki bo podelil mandatarstvo, lahko prinesel 46 (ali več) poslanskih podpisov.

Presek rezultatov vseh anket v tem trenutku sicer kaže, da bi lahko imel levosredinski pol 56 poslancev, desnosredinski pa 32. K sklepu, da morebiti še ni mogoče govoriti o gotovem začetku konca Janševe vladavine, pa napotujejo ankete, ki napovedujejo veliko verjetnost prestopa parlamentarnega praga tudi gibanju Povežimo Slovenijo in Naši deželi, naravnima koalicijskima partnerjema SDS in NSi, in hkrati napovedujejo možnost izpada LMŠ in SAB.

Prevzem nacionalne TV je pomemben za še neodločene volivce in zaradi vpliva na starejše, ki odločijo volitve.

V četrtek se začenja uradna predvolilna kampanja, v kateri bo aktiven medijski konglomerat, ki je nastal od zadnjih volitev okoli Janeza Janše, ki si je za češnjo na svoji medijski torti postavil nacionalno televizijo. Prevzem nacionalke je pomemben za tisti del volilnega telesa, ki še ni odločen glede svoje izbire. Pomemben je tudi zato, ker so starejši volivci tisti, ki dejansko odločijo volitve, ti pa so hkrati aktivnejši konzumenti vsebin klasičnih medijev. Volitev torej ne bodo odločili spletni portali, twitter in mladi, pač pa bodo podobo prihodnje vlade močno krojila televizijska soočanja in vsebina informativnih oddaj kot priložnost za promocijo aktualne koalicije.

Ob tem seveda ni nepomembno dejstvo, da je Golobova stranka neparlamentarna in bo kot taka imela manj in slabše možnosti za prepričevanje volivcev, prav tako je pomembno, kdo bo soočenja vodil. Prvo bo že v četrtek, ko bo mogoče presoditi, kakšno igro bo v prihodnjem mesecu odigrala nacionalka.