Iskanje bližnjice do cenejših delavcev

V nadaljevanju preberiite:

Kadroviki, direktorji in drugi predstavniki delodajalcev že nekaj let opozarjajo na hudo kadrovsko sušo, še posebej v nekaterih panogah. Ohlajanje gospodarstva je v zadnjih mesecih menda nekoliko priprlo te kadrovske škarje, a potrebe po delavcih so še vedno velike, zatrjujejo, zato delodajalci od vlade pričakujejo različne ukrepe.

V ta rog so zdaj začeli tuliti tudi trgovci. Na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) so prejšnji teden ministra za delo Luko Meseca in vlado pozvali, naj čim prej zagotovita, da bodo tudi vsi zainteresirani upokojenci lahko delali v večjem obsegu kot do zdaj, pospešita pa naj tudi postopke zaposlovanja tujcev ter tako kot v kmetijstvu, turizmu in gostinstvu omogočita sezonsko delo tudi v trgovini, saj da drugače ne bo mogoče zapolniti pereče kadrovske vrzeli.