Vlada naj se loti pospeševalcev inflacije, ne regulacije cen

V nadaljevanju preberite:

Dražen Oreščanin, član združenja Glas podjetnikov, bo bojkotiral današnji bojkot, ki so ga zaradi visokih cen živil spodbudile objave na družbenih omrežjih, pridružila so se jim tudi potrošniška združenja ter nekateri sindikati. Kot običajno bo kupoval živila v trgovinah. Med pojasnjevanjem, zakaj mu ne pade na pamet podpreti »tega norega bojkota«, je dejal, da vzrok za inflacijo in divjanje cen na Hrvaškem vidi predvsem v vladni politiki, in to že desetletja.