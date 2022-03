Izrazi solidarnosti v težkih časih

V nadaljevanju preberite:

»Si predstavljaš, da smo morali pred dvema letoma vsi ostati doma v svojih pižamah, delati od doma, kuhati in gledati filme na Netflixu, pa smo se nad tem pritoževali?« je ukrajinska novinarka Olesia Marković Oleško zapisala v svojem vojnem dnevniku, ki ga objavlja v Delu, ko je naštevala, da si njeni rojaki, ki so se znašli sredi spopadov, na družbenih omrežjih poleg informacij in fotografskih dokazov o ruskih grozodejstvih, izmenjujejo tudi vojne šale in meme. En sam, sicer ironije poln stavek nosi cel kup sporočil.