Izživljanje nad ujetniki kot najboljši del življenja

Neprisebnost je problem. Preteklo nedeljo sem se po naključju klatil po judovski četrti v Pragi in na nekakšni ulični tabli za sporočila zagledal množico nalepljenih listkov z različnimi vsebinami. Najbrž bi me ob kaki drugi priliki kaj takega niti ne zanimalo preveč, a pozornost so mi pritegnili lističi, na katerih so bile tudi fotografije. Na nekaterih so bili uniformiranci. Po tistih besedilcih, ki niso bila v meni neberljivi hebrejščini, ampak v angleščini in češčini, sem dojel, da je tam zbirališče pohvalnih, celo navijaških mnenj zainteresirane lokalne judovske javnosti, s katerimi blagrujejo prizadevnost, pogum in srditost pripadnikov izraelskih obrambnih sil v Gazi in drugod. Ob fotografiji mladeniča v uniformi z rdečo baretko in avtomatskim orožjem v rokah je bilo slavilno zabeleženo število Palestincev, ki jim je vzel življenje.