Meddržavno sodišče bo o genocidu v Gazi odločalo leta 2027

V nadaljevanju preberite:

Definicija genocida izhaja iz ­konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida iz leta 1948, ki je začela veljati leta 1951. V drugem členu definira genocid kot katerokoli­ dejanje, storjeno z namenom, da se do kraja ali delno uniči narodna, etnična, rasna ali verska skupina.­ Gre za pobijanje, po­vzročanje hudih telesnih poškodb in naklepno izpostavljanje skupine živ­ljenjskim razmeram, ki privedejo do njenega popolnega ali delnega fizičnega uničenja.

»Ti elementi so vključeni tudi v rimski statut mednarodnega kazenskega sodišča in so na splošno del običajnega mednarodnega prava, vključeni so tudi v večino nacionalnih pravnih redov,« je za Delo pojasnila dr. Maruša Tekavčič Veber, docentka na katedri za mednarodno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot je znano, Južna Afrika toži Izrael na meddržavnem sodišču v Haagu zaradi kršitev konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida.