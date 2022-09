Ko se zdi, da slabše ne more iti

V članku lahko preberete:

V desetletjih parlamentarne demokracije še nismo imeli volitev, med katerimi bi bili odprti kovčki z jedrskim sprožilcem del namiznega inventarja državnih voditeljev. Imajo slovenske Na seznamu, ki bo natisnjen na volilnih listkih, ni osebe, ki bi v zadnjem desetletju na mednarodnem parketu že pustila resen vtis. Na eno vprašanje pa so kandidatke in kandidati dolžni odgovoriti. Je Slovenija država, ki si prizadeva za popuščanje napetosti? Ali pa si, ker je vpeta v več zahodnih zavezništev, za to ne bo prizadevala.predsedniške volitve kakršnokoli zvezo z najbolj zaostreno mednarodno situacijo po koncu druge svetovne vojne?