(KOMENTAR) Kako (raz)jahati tigra

Kitajski pregovor pravi: »Težko je razjahati tigra, ki si ga zajahal.« In tako je tudi vsem tistim, ki so pred petnajstimi leti ali več zajahali kitajskega tigra v nori tekmi, v kateri so na njegovem hrbtu hiteli nekam, morda brez povsem jasnega cilja, a čim dlje od krize, recesije, inflacije ali borznega zloma.

Seveda je ta tiger bilo kitajsko gospodarstvo. V svojem norem galopu, ki so ga po finančni krizi leta 2008 vsi potrebovali, je Kitajska vse do leta 2021 nosila 40 odstotkov globalne rasti. Nato se je začel tiger opotekati, zadevati ob ovire, opozarjati na utrujenost in potrebo po novi hrani, novem gozdu. Morda tudi po povsem novem okolju.