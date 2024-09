Čas večnih vojn

V nadaljevanju preberite:

Po 7. oktobru, ko se je po Hamasovih grozodejstvih porušil status quo, se je celotna Gaza spremenila v množično morišče in hiralnico. Več kot 41.000 ubitih ljudi (med njimi je okoli 40 odstotkov otrok, v to število ni vštetih 10.000 pogrešanih) in popolno opustošenje, ki se pred očmi celotnega sveta odvija v neposrednem prenosu, ni uspelo mobilizirati mednarodne skupnosti.

Ta je – na čelu z Združenimi narodi, živim fosilom in botrom vseh »modernih« genocidov – klinično mrtva. Njena neodzivnost – ostra retorika je amatersko gledališče – za Izrael vedno znova pomeni zeleno luč. Za še več pobijanja. In, posledično, ne le za Izrael: mrtvoudnost globalnih institucij je največje darilo – udejanjenim ali potencialnim – množičnim morilcem v političnih oblačilih. Tudi zato so vojne našega časa večne vojne. Ker ni nikogar, ki bi si jih želel ustaviti. Ali bi bil tega sposoben.