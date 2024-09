Razmišljati je treba 50 let vnaprej

V nadaljevanju preberite:

Povprečni človek, ki za elektriko plačuje 50 ali 60 evrov na mesec, se pretirano ne ukvarja z razmišljanjem, kje bo dobil energijo v prihodnosti. Problem je rešljiv z nekaj paneli na družinski hiši (in hranilnikom), če je ta obrnjena proti soncu. Na ravni države je to nekoliko drugače, potrebe po energiji je treba načrtovati za 50 let vnaprej in zato temu prilagoditi tudi gradnjo energetskih virov. Pri elektriki je rešitev razmeroma preprosta, zgraditi je treba Jek 2 in pridobili bomo stabilen in dolgoročen poceni vir električne energije. Če želimo imeti tovarne, ki bodo mednarodno konkurenčne, te potrebujejo elektriko po primerljivih cenah kot njihovi konkurenti v tujini. Rešitve za elektriko so tu, zgolj odločiti se je treba.