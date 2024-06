(KOMENTAR) Naj živijo počitnice in čas za dolgčas

V nadaljevanju preberite:

Učenci in dijaki so na počitnicah, spričevala so že varno spravljena. Nekateri otroci so jih pokazali z velikim veseljem, druge je malo stiskalo, čeprav so ocene lepe in dobre. Zdi se, da šteje le še odlično. Ampak otrok ni ocena. Ni številka, čeprav žal še vedno premnogi starši vidijo le matematično. Tudi zanje so počitnice priložnost, da otroka vidijo drugače.