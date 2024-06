(KOMENTAR) Oddaljena nujna prenova vzgoje in izobraževanja

V nadaljevanju preberite:

Učenci in dijaki morajo v ponedeljek še po spričevala, a že ta teden je bil v šolah skoraj počitniški, učitelji pa animatorji in kino operaterji. Brati je težko, še težje pa se je pogovarjati. Glede na rezultate mednarodnih raziskav bi sicer potrebovali prav to. A vsem, tudi najbolj zavzetim učiteljem, pojemajo moči. Moči pojemajo tudi otrokom in mladostnikom. Se še kdo spomni epidemije in zaprtih šol? Z otroki, ki jih je takrat država žrtvovala, se po epidemiji ni nihče resno ukvarjal. Še vedno štejejo le ocene, ob vsem medvrstniškem nasilju in duševnih stiskah pravih ukrepov ni, po grožnji z napadom na eno šolo pa smo dobili varnostni semafor.