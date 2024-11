(KOMENTAR) V krizi ni sodstvo, ampak družba

Res smo poseben narod. Zaupanje v sodstvo je že tradicionalno nizko, a po drugi strani smo v evropskem prostoru (morda tudi širše) vodilni med državami, kjer se zelo radi zatečemo po pravico na sodišče. Torej, odločitev zavestno zaupamo nekomu, ki mu niti približno ne zaupamo.

A da je stanje v družbi takšno, niti ni problem, ki bi izviral iz lastnih izkušenj z odločitvami sodišč, ampak izhaja iz ravnanja drugih. Izkušnja, ko sodni spor izgubimo, je subjektivna ocena, ki je (lahko!) z realnostjo povsem skregana. Ozračje zastrupljajo pavšalne ocene politikov, kvazi vplivnežev in lokalnih vsevednežev, ki kot lajna ponavljajo skovanko, da je pravosodje pravzaprav – krivosodje.

Nedavni brežiški primer, ko je gorela na novo zgrajena sodnikova hiša, bi morala predramiti slehernega državljana, čeprav gre za osamljeno dejanje. Za zdaj. Objava fotografij ter naslovov sodnikov in tožilcev, povezanih s primeri določenega politika, ni nič drugega kot pritlehen poziv k maščevanju po brežiškem vzoru.

Je le še en dokaz več, da smo kot družba hudo skrenili, sploh ker je preveč takšnih, ki sem jim to zdi pravično, primerno in zveličavno. In to celo tistim, ki bi morali dajati zgled spoštovanja, strpnosti, kulturne retorike, ne pa načrtnega razdvajanja, sovražnega govora in primitivnega ravnanja.

Državni in sodni vrh je objavo podatkov predstavnikov tretje veje oblasti označil za nedopustno ter da gre za grobo kršitev temeljnih načel pravne države in varstva osebnih podatkov. A dokler tega ne bodo na glas poudarili in ponotranjili vsi politiki, kvazi vplivneži in lokalni vsevedneži, bo stanje v družbi takšno, kakšno je. Porazno. Skrb vzbujajoče je, da gre še na slabše.

V Svetem pismu, kar bi bržkone morali vedeti predvsem številni zastrupljevalci naše družbe, piše: Kdor seje veter, žanje vihar. Zato se kaj hitro lahko zgodi, da se bodo tisti, ki zdaj tako lahkotno uporabljajo sovražno retoriko, pozivajo k maščevanju, čez čas znašli v pasti, ki so jo leta brezsramno nastavljali.

Zastrupljanje družbe gre namreč v vse smeri. Tako kot sodišče ni pošteno samo, kadar presodi v našo korist, sicer pa je krivično. Sodstvo sicer že dolgo ni več v krizi, ampak je v krizi družba.