Če je požig povezan z opravljanjem sodniške funkcije, je to znak za alarm

Po požigu nove stanovanjske hiše v lasti predsednika brežiškega okrajnega sodišča Almirja Kurspahića, ki se je v noči na četrtek zgodil na Opekarski ulici v Brežicah, se iz pravosodnih oziroma sodniških vrst danes vrstijo obsodbe tega »neciviliziranega in zavržnega« dejanja. Po ugotovitvah policije je šlo za naklepni požig, v katerem je nastalo za 250.000 evrov škode. Žrtev ni bilo.

Kot je še pokazala preiskava požarišča, je neznani storilec – morda jih je bilo tudi več –, preden je okrog dveh zjutraj zanetil ogenj, vlomil v hišo. V njej Kurspahić, ki je bil v preteklosti okrajni sodnik na kazenskem oddelku, po poročanju 24ur.com še ne prebiva.

Vzrok požara pristojni še preiskujejo, prav tako, ali je požig morda kakor koli povezan z delom oziroma s primeri, v katerih je zdaj oziroma v preteklosti sodil Kurspahić. Ali kot so zapisali v sporočilu za javnost: »Sprožena je bila intenzivna kriminalistična preiskava, v kateri kriminalisti zbirajo obvestila in preverjajo vse okoliščine kaznivega dejanja požiga.«

Almir Kurspahić. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Grožnja družbeni ureditvi in pravni državi

Če se izkaže, da je storilčevo dejanje povezano z delom sodnika, z njegovim sojenjem in njegovimi primeri, »bi šlo še za posebej skrb vzbujajočo okoliščino,« je v imenu Slovenskega sodniškega društva zapisala Vesna Bergant Rakočević, njegova predsednica. »V tem primeru bi šlo za ogrožanje oz. napad na izvajanje sodne oblasti, kar bi pomenilo grožnjo samim temeljem naše družbene ureditve,« je dodala.

S podporo brežiškemu sodniku se je oglasilo tudi ministrstvo za pravosodje, za katero to, kar se je zgodilo, predstavlja »nesprejemljivo dejanje nasilja in resen napad na temelje pravne države«. Sodniki kot neodvisni nosilci sodne veje oblasti zagotavljajo varnost, pravičnost in zaščito pravic vseh državljanov, so še zapisali na ministrstvu; napadi na njihovo integriteto in varnost so zato po njihovem »napadi na samo bistvo našega pravosodnega sistema«. Ministrstvo se sicer zavzema za ničelno toleranco do nasilja ter za zagotavljanje varnega okolja za vse zaposlene v pravosodju.

Predsednik Vrhovnega sodišča dr. Miodrag Đorđević ob »nesprejemljivem dogodku v Brežicah« izpostavlja, da »takšna dejanja, ne glede na vzrok, ne smejo imeti mesta v naši družbi«. Ne verbalno ne fizično nasilje ne smeta postati del civilizirane družbe, dodaja in zaključuje: »Če bi se izkazalo, da je bil požig povezan z opravljanjem sodniške funkcije, pa bi bil to znak za alarm.« V tem primeru, pravi Đorđević, bi namreč lahko govorili o »napadu na temeljne postulate pravne države«.