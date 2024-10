(KOMENTAR) Končno stanovanja za srednji sloj

V nadaljevanju preberite:

Država je s prenosom nepremičnin nekdanje slabe banke s Slovenskega državnega holdinga na družbo DSU to premoženje vendarle namenila za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Gre za idejo z dolgo brado, ki pa več let ni dočakala uresničitve, kajti odločevalci se zaradi različnih interesov niso mogli dogovoriti, kdo in kako bi to premoženje uporabil za zagotavljanje najemnih stanovanj. Priložnost je tako delno gotovo zamujena, saj bi se projekta lahko lotili prej, pa tudi obseg premoženja za ta namen bi lahko bil večji.