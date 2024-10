SDH prenesel nepremičnine na državno družbo DSU

SDH je danes v skladu z napovedmi sklenil prenos nepremičninske dejavnosti na državno družbo DSU. »Združitev nepremičninskih dejavnosti DSU in SDH bo prinesla številne pozitivne poslovne in finančne sinergijske učinke na področju razvoja in upravljanja nepremičnin ter obenem DSU omogočila začetek širitve dejavnosti na razvoj in gradnjo dostopnih javnih najemnih stanovanj, kot to predvideva letos sprejeti odlok o strategiji upravljanja naložb države,« so sporočili iz SDH.

Dodali so, da je bila združitev nepremičninskih dejavnosti Slovenskega državnega holdinga in družbe za upravljanje izvedena v skladu z letnim načrtom upravljanja naložb za leto 2024. S prenosom dejavnosti upravljanja nepremičnin je SDH pridobil 49,60-odstotni lastniški delež DSU, medtem ko preostali 50,40-odstotni delež ostaja v lasti Republike Slovenije. Prenos je bil izveden po stanju na dan 31. 12. 2023, skladno z zakonom o gospodarskih družbah, pri čemer DSU kot univerzalni pravni naslednik prevzema vse pravice in obveznosti, povezane s prenesenim premoženjem.

Preneseno premoženje obsega skoraj 200 sklopov nepremičnin z opremo, pet kapitalskih naložb v projektne nepremičninske družbe in terjatve SDH do teh družb. Skupna knjigovodska vrednost prenesenega premoženja znaša približno 102 milijona evrov. Poleg premoženja je na DSU prešlo tudi 34 zaposlenih SDH z različnimi strokovnimi profili, kar bo zagotovilo nemoten prenos dejavnosti upravljanja nepremičnin in strokovno kontinuiteto.