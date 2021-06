Kongres SDS kot politični performans

V nadaljevanju preberite:

Dvanajsti volilni in programski kongres stranke SDS je bil v prvi vrsti velik postepidemijski politični performans, s katerim je stranka demonstrirala to, kar lahko beremo v odmevni in na več mestih kontroverzni kongresni resoluciji brambovskega naslova Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države. Da ima vse atribute urejene in trajne politične organizacije, od lastne infrastrukture, izkušenega in kompetentnega vodstva prek dejavnega in številčnega članstva do odlične lokalne mreže in močnega administrativnega aparata.