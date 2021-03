Kupite že to mašino!

V komentarju preberite:

Mesec dni po objavi članka Koča strica plazmocitoma se je na računu Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo zbralo dovolj prispevkov za nakup drage mašine, ki omogoča zdravljenje redke oblike krvnega raka. Javnost se je samoorganizirala in naredila tisto, česar niso naredile državne ustanove, ki upravljajo s proračunskim denarjem. V liberalnih demokracijah je javnost, ki razmišlja in se tudi samoorganizira, eden od stebrov političnega sistema. V avtoritarnih sistemih javnost ni zaželena.