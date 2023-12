Leto z imenom in priimkom

V nadaljevanju preberite:

Dvanajsti mesec je tu, koledarska zima je pred vrati. Zapadel je prvi sneg. Počasi se poslavljamo od trojke in se pomikamo proti štirici. 2024. Kdo bi vedel, kaj vse nas tam čaka. V najbolj veselem mesecu smo v uredništvu že desetletja (natančneje 33 let) pred istim vprašanjem: Kdo je osebnost leta, ki se izteka? Kdo je naš zgled in dokaz, da je mogoče vse, a da ni vedno enostavno, preprosto, lahko. Da je treba v življenju vztrajati.