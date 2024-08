Mala država, veliko drame

V nadaljevanju preberite:

Prizori deroče vode na stopnicah dotrajane zgradbe SNG Drama Ljubljana septembra 2022 in nepričakovan odstop dolgoletnega ravnatelja Igorja Samoborja mesec dni kasneje so dokončno razgalili nevzdržne razmere, ki so bile posledica dotrajanosti prostorov osrednje državne gledališke ustanove. Ti niso bili le neprimerni za delo, temveč so postali nevarni tudi za uporabnike. Ravnateljev protest je prišel iz obupa, saj naj bi takratni minister za kulturo ustavil proces obnove. Gre za zgodbo, ki se vleče že skoraj tri desetletja.