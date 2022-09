Med nedotakljivostjo in nelagodjem

V nadaljevanju preberite:

Cerkev je za to, da ljudi vkup drži, smo v letih med krstom in birmo slišali večkrat. Toda ob birmi smo, če verjamemo zakramentu, poleg daru pobožnosti prejeli tudi dar modrosti in zato razumeli ne le pomen verovanja, temveč tudi zmožnosti preizpraševanja, zmožnosti dvoma. Kdor dvomi, je podoben morskemu valu, ki ga veter dviga in premetava, so nam tedaj prebirali, a dvom, sposobnost videti drugače, drugo, je gonilo tako osebnega kot tudi družbenega napredka, morda najgloblje usidrano prav v znanosti in umetnosti.