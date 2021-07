Meje slovenskega predsedstva

V komentarju preberite:

Za Slovenijo bo že velik uspeh, če bo lahko kaj spremenila, kar zadeva širitev, predvsem glede končanja bolgarske blokade Severne Makedonije. To je tema, kjer niti drugima dvema predsedstvoma iz tria, nemškemu in portugalskemu, ni uspelo doseči preboja. Bolj smiselno bi bilo uporabiti čas, energijo in diplomatska prizadevanja pri trenju tega oreha, kot da premier bije vojne z mediji, se prepira z evropskimi politiki in se pri prodajanju svoje resnice bojuje z mlini na veter.