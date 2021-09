Mladi za zeleno svobodo

V nadaljevanju preberite: Kanclerka Angela Merkel z včerajšnjim rezultatom CDU/CSU ne more biti zadovoljna. Unija je izgubila četrtino svojih volivcev izpred štirih let, SPD pa petino pridobila in zmagala, četudi le za las. Bilo bi precej nerodno, če bi koalicijo sestavil kdorkoli drug kot kanclerski kandidat socialnih demokratov Olaf Scholz, ki bi ga Nemci, če bi kanclerja volili neposredno, v kanclerski palači tudi najraje videli. Tudi zato, ker je Unija največja poraženka teh volitev, takoj za skrajno levo Levico, ki je skoraj izpadla iz zveznega parlamenta, in Zelenimi, ki so upali na bistveno več glasov.



Rezultat volitev je takšen, da bo terjal kar nekaj pogajalskih sposobnosti in pripravljenosti na kompromise na vseh straneh.