Nemoč ranljive Evrope

Način, kako so pod Joejem Bidnom izpeljali umik iz Afganistana, je med evropskimi zaveznicami vzbudil veliko novega nezaupanja. Katastrofa pod Hindukušem je po drugi strani skupni neuspeh in iz njega bodo evropske države morale potegniti nauk. Novo osmišljanje Evrope kot samostojnega akterja poteka v dramatičnem času hitrega vzpona Kitajske in odtujevanja ZDA.