Neslišani in prepuščeni sami sebi

Zgodba organizatorjev koncertov oziroma kar večjega dela industrije srečanj je bila prvo dejanje pandemije, uvertura vanjo. Spomnimo se odpovedi koncerta Andree Bocellija v Stožicah ali zasedbe MI2 v Cankarjevem domu. Javni dogodki so bili prvi odpovedani in zadnji dovoljeni, pogosto pod nejasnimi, neredko nerazumnimi ali vsaj neživljenjskimi pogoji.

Kljub številnim pobudam vpletenih posameznikov in ustanov se organizatorjem prireditev v svežnjih zakonov za blažitev posledic epidemije, tako imenovanih PKP, ni namenilo posebne pomoči, prejemali so podporo kot vsi espeji, ne glede na specifiko njihovega poklica. Edina izjema je varnostna shema, ki predvideva delno kritje izgub zaradi odpovedi prireditev zaradi višje sile ali nadomestke, če je treba zmanjšati dovoljeno število obiskovalcev. A ta pristop ni rešil prav veliko.

Po podatkih Eventima je decembra lani v primerjavi z letom 2019 prodaja vstopnic upadla za kar 83 odstotkov, medtem ko naj bi v istem obdobju na Hrvaškem dosegali 18-odstotni dvig prodaje. Ljudje so prenehali kupovati vstopnice, deloma zaradi negotovih razmer ali pa so se obiskovanja prireditev preprosto odvadili. Zavedati se moramo, da lahko organizatorji koncertov finančno še nekako pretrpijo okoli 80-odstotno zasedenost prizorišča, kaj več pa ni mogoče, polovične zasedenosti dvoran ne prinašajo zaslužka. Selitve enakega števila gledalcev na večja prizorišča prav tako povečajo stroške, zato ta argument v večini primerov odpade. Treba je tudi razumeti, da se organizacija koncertov začne veliko pred dogodkom, nekateri so dogovorjeni že leto vnaprej. Enostavno jih je preklicati, težavno pa ponovno zagnati.

Tegobe sektorja se s koncem pandemije ne bodo končale, šele takrat se bo pokazala prava škoda. Organizatorji opozarjajo, da bi potrebovali zagonski kapital, da bi lahko panogo postavili na noge. Številni upajo, da se bodo na vladni strani znašli sogovorniki, ki bodo premogli več posluha in razumevanja za njihove stiske. V idealnih razmerah bi se to moralo zgoditi še pred koncem omejitev, da bi lahko z zadostnim zaletom vstopili v pomladno-poletno sezono prireditev.