(KOMENTAR) Nevarni odsev delitev izpred stoletja

Veteranov druge svetovne vojne, ki so z izkrcanjem v Normandiji sprožili začetek konca največje morije, nacizma in fašizma svojega časa, Američani ne imenujejo zaman največja generacija. Veličino ljudi, ki so med osvobajanjem Evrope gledali smrti v obraz in se niso ustavili, kot je agenciji AP o padlih soborcih povedal 99-letni nekdanji tankist Walter Stitt, je res težko premagati: »Ti mladi moški nikoli niso dobili priložnosti za vrnitev domov, za ljubezen svojega življenja, za otroke v svojem naročju.« Večina jih je bila ob smrti starih osemnajst, devetnajst let.

Vsaka generacija pa dela svoje napake, morda zato, ker tako kot generali vedno bije zadnjo vojno. Ko ravno mislimo, da imamo vse prav, nas zgodovina udari z repom, in tudi sedanje nepomirljive delitve na levo in desno so nevarni odsev tistih izpred stoletja. Ne smemo dovoliti, da bi se končale enako. Na zaznamovanju herojskih dogodkov z obale Omaha je bilo slišati veliko povzdignjenih besed o svobodi in demokraciji, obveljala pa bodo le dejstva, zato bi se moral demokratični svet hitro in globoko zamisliti.

Veteran izkrcanja Edward "Bud" Berthold: FOTO: Miguel Medina/Afp

Že dosedanje visokoleteče besede niso ustavile napredovanja sodobnega fašizma, ki je po eni od definicij usmeritev k avtokratskemu, diktatorskemu nadzoru ali njegovo uresničevanje. Po poročilu Freedom House se je globalna svoboda lani zmanjšala že sedemnajsto leto po vrsti, Rusija še ni poražena v poskusu obračuna z demokracijo v sosednji Ukrajini. Avtoritarna Kitajska se je z zlorabo globalizacije povzpela med najmočnejše gospodarske in vojaške sile sveta. Vse bolj nemočne so videti mednarodne organizacije in, kar je morda še najbolj skrb vzbujajoče, Zahod kot dedič pozitivnih sil druge svetovne vojne.

Zahod prepogosto vodi gospodarsko, socialno in drugo politiko ter se loteva zunanjepolitičnih gest, ki so namenjene predvsem samozadovoljstvu, in to v časih, ko bi namesto chamberlainov spet potrebovali churchille. Tisti od obeh nekdanjih britanskih premierov, ki je bil med zmagovalci druge svetovne vojne, je največjo morijo človeške zgodovine imenoval nepotrebna vojna. Po njegovem mnenju je takratni Zahod z nespametjo in brezbrižnostjo sam dovolil ponovno oborožitev zla.