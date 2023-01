Obeta se trdo leto

V nadaljevanju preberite:

Ta teden sta bili objavljeni dve večji anketi med gospodarstveniki. Naj povzamemo na kratko: gospodarska rast bo v enem letu po mnenju 73 odstotkov od 4410 izvršnih direktorjev iz okoli sto držav upadla, je pokazala raziskava družbe PricewaterhouseCoopers. Med najpomembnejšimi grožnjami svetovnemu gospodarstvu so izpostavili visoko inflacijo, makroekonomsko nestabilnost in geopolitične konflikte. Avstrijski investitorji v Sloveniji so za letos napovedali velik obrat v poslovanju. Medtem ko je lani velika večina podjetij povečala prihodke, jih bo letos le tretjina, več jih pričakuje tudi zmanjšanje števila naročil, zasedenosti proizvodnih zmogljivosti in investicij ter zmanjšanje števila zaposlenih. Nemški kancler Olaf Scholz je za Bloomberg napovedal, da se bo Nemčija najverjetneje izognila recesiji.