Politična nedotakljivost direktorskih plač

Slovenija ima še vedno velik delež podjetij v državni lasti. Plače vodilnih v teh družbah so že dobro desetletje omejene s tako imenovanim Lahovnikovim zakonom, ki je v času prejšnje finančne krize v družbah v večinski lasti države omejil ekscesno visoke prejemke. Omenjeni zakon je takrat nedvomno odigral svojo vlogo in prizemljil pretirane apetite nekaterih direktorjev državnih družb, a po vsem tem času so sprejete rešitve postale preživete in zrele za prenovo.