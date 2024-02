Pozabljena Ukrajina, še ena večna vojna

Čeprav so premiki ruskih sil več mesecev jasno napovedovali, da je vojaška invazija na Ukrajino le še vprašanje časa, in je bilo na začetku leta 2022 ob ukrajinski meji nameščenih več sto tisoč ruskih vojakov, je začetek ruske invazije na Ukrajino 24. februarja 2022 zjutraj šokiral ves svet.

Ne bi ga smel: invazija na Ukrajino je bila le nadaljevanje sistematiziranega ruskega razbijanja ukrajinske neodvisnosti. Vladimir Putin nikoli ni skrival želje, da si podredi celotno Ukrajino, ki jo je vedno videl kot del Rusije. Tako kot številni ruski in sovjetski voditelji pred njim je omalovaževal ukrajinsko kulturo, jezik, zgodovino in državnost.

Ruska vojska je z lokalnimi podizvajalci okupirala velik del vzhoda in juga Ukrajine ter po farsičnih referendumih jeseni leta 2022 štiri ukrajinske regije (Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson) priključila Ruski federaciji. Ukrajinski vojski je nekaj tednov prej uspelo osvoboditi velik del okupiranega ozemlja okoli Harkova, zatem še mesto Herson. Tu so se ukrajinski vojaški uspehi, ki ne bi bili mogoči brez velike orožarske in finančne podpore zahodnih držav, ustavili.

V Ukrajini so se izoblikovale fiksne frontne črte. Ukrajinska protiofenziva poleti leta 2023 ni bila uspešna, saj je imela zaradi zamud pri dobavi težkega orožja in hudega pomanjkanja streliva ruska vojska dovolj časa, da je utrdila svoje položaje. Vojna na vzhodu Ukrajine je zato postala vojna strelskih jarkov in topništva ter visokih izgub na obeh straneh: brez omembe vrednih ozemeljskih ali političnih premikov – kot v času prve svetovne vojne.

Dlje ko traja vojna v Ukrajini, še ena večna vojna, manj zanimanja je v mednarodni skupnosti zanjo. Evropska unija se ukvarja sama s seboj – s padcem iz območja udobja, tudi posledico visokih cen energentov. Te davkoplačevalci povezujejo z vojno v Ukrajini, a cene so se najbolj zvišale v mesecih pred rusko invazijo. Podpora Ukrajini pada tudi v Združenih državah, ki vstopajo v predvolilno kampanjo.

Ukrajini zmanjkuje denarja, orožja, streliva in vojakov. Ob tem je imunost mednarodne skupnosti za grozljive vojne zločine v Gazi Vladimirju Putinu poslala jasno sporočilo: Vojni zločini niso kaznovani. Izplačajo se.

24. februarja 2022 se je končalo obdobje magičnega mišljenja v zunanji politiki. Naivnega verjetja, da se najslabši scenariji ne morejo uresničiti.