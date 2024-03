Pravica do protesta

V nadaljevanju preberite:

Zakaj so cestne blokade kmetov opravičljive in legitimen način poskusa doseganja svojih ciljev, blokade prometa podnebnih aktivistov pa kaznivo dejanje? Nemška vlada je s kriminalizacijo podnebnih aktivistov in na drugi strani popuščanjem kmetom poslala jasno sporočilo, da vsi v družbi niso enakopravni niti nimajo enakih pravic boriti se za svoje cilje. Pri čemer se podnebni aktivisti niti ne borijo zase ampak za vse nas in še posebej za še nerojene generacije. Za tiste, ki jih izrecno ščiti tudi nemška ustava. A vlada je očitno ocenila, da je teža omenjenega člena odvisna od moči protestnikov. In zmagali so kmetje.