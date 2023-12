Preveč rožljate z orožjem

V članku lahko preberete:

Naslov članka ni skrival politične nekorektnosti: »Henry Kissinger, vojni zločinec, ki ga je ameriški vladajoči razred ljubil, je končno umrl.« Tistega dne, ko je bil zapis objavljen, je minevalo 80 let od ustanovitve federativne Jugoslavije. In 70 let od rojstva Vlada Kreslina. Članek o Kissingerju, objavljen v reviji Rolling Stone, poluradnem glasilu planetarne rock'n'roll skupnosti, je bil opremljen s čvrstimi znanstvenimi referencami. Citirana statistika Grega Grandina, profesorja zgodovine z univerze Yale, nakazuje, da je bil Kissinger kot vrhovni ameriški geostrateg v obdobju 1969–1976 s svojimi odločitvami odgovoren za smrt treh, morda štirih milijonov ljudi.

Desetega decembra mineva 50 let od trenutka, ko je bila Henryju Kissingerju podeljena Nobelova nagrada. Nobelova nagrada za mir.