Pustimo otrokom vrtce in šole ter mir

Ministrica za izobraževanje je v poslanici pred začetkom šolskega leta v svoji pozitivni maniri spet pozvala vse, naj upoštevajo ukrepe. Ker bo samo to omogočilo, da bodo vrtci in šole ostali odprti. Nekaj podobnega smo poslušali že lani, a je trajalo mesec in pol.



Letos pristojni napovedujejo, da zapiranja šol ne bo. Verjeli bomo, ko bomo doživeli. Vsekakor si lahko le želimo, da to niso le prazne obljube in napovedi s figo v žepu, ki so jih izrekli le zato, da bi pomirili množico staršev, jezne delodajalce, ki nočejo več staršev doma ob varstvu otrok, da sploh ne omenjamo psihologov, ki kar ne nehajo opozarjati na hude posledice zaprtja šol, zaradi katerih se to ne sme več ponoviti.